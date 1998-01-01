Видео: свадебный кортеж перекрыл движение в Красноярске

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Девять автомобилей с праздничными ленточками не давали проехать другим машинам по Николаевскому мосту.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @kraschp

Свадебный кортеж парализовал движение по Николаевскому мосту в Красноярске. Об этом свидетельствуют кадры, которые очевидцы опубликовали в сети. На них отчетливо видно, как девять следующих друг за друга автомобилей намеренно едут медленно со включенными «аварийками». А автомобиль Toyota Land Cruiser, находившийся во главе колонны, и вовсе едет задним ходом.

Местные жители не поняли такого «хамства». Они сошлись во мнении, что праздник —не повод так грубо нарушать ПДД и создавать проблемы другим участникам дорожного движения.

Как стало известно Пятому каналу, УМВД РФ по Красноярскому краю проводит проверку по факту публикации, личности нарушителей устанавливаются.

Ранее Пятый канал рассказывал, как лихой свадебный кортеж «остудили» инспекторы ГИБДД в Калининграде.

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