Останки тел неизвестных людей обнаружены в московском онкоцентре

Врачи обнаружили останки четырех тел неизвестных людей во время уборки подвала онкологического медцентра имени Блохина в Москве.

Как стало известно Пятому каналу, медики убирались в подвальном помещении 17 декабря. Останки находились в холодильной камере, предположительно, около десяти лет. Сейчас следователи пытаются установить их личности.

Как, в свою очередь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медцентра, данная информация не соответствует действительности.

— Мы опровергаем эту информацию, — цитирует агентство пресс-службу.

Ранее Пятый канал сообщал, что пятеро человек скончались от отравления газом в одной из квартир в Московской области.