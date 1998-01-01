Граффити-портрет Юрия Никулина появился на здании в Ленинградской области

, 16:21 Интервью 123

Художник Сергей Гапонов торопился завершить работу ко дню рождения актера.

Фото, видео: ВКонтакте @vechmet

Граффити с изображением Юрия Никулина появилось поселке Тельмана в Ленинградской области. Видео с новой картиной на стене выложили в интернет очевидцы.

 — И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках, — гласит надпись рядом с портретом.

Как объяснил в интервью Пятому каналу автор портрета художник Сергей Гапонов, завершить работу он торопился к дню рождения знаменитого советского актера.

— У него был день рождения 18 декабря. И в связи с этим и с тем, что он воевал в этих краях, решили сделать памятную картину. Сделали макет. Выбрали подходящие фотографии, цитату. Были некоторые сложности с погодой — было холодно, приходилось как-то все закрывать, ставить тепловую пушку. Но справились почти вовремя, — рассказал Сергей.

На создание граффити ушло около недели. Художник не опасается, что его работу закрасят, как это часто случается со стихийно появляющимися на стенах домов портретами известных людей — на этот раз все согласовано с местной администрацией и здание выбрали сами чиновники.

Однако, по словам Гапонова, проект еще не закончен, ему предстоит расписать еще вторую стену строения — в ближайшие несколько дней там появится герб поселка Тельмана.

Как ранее сообщал Пятый канал, во вторник, 18 декабря, исполнилось 97 лет со дня рождения Юрия Никулина. За свою карьеру он сыграл множество «звездных» ролей в таких легендарных фильмах как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция Ы», «Пес Барбос и необычный кросс», «Дайте жалобную книгу», «Они сражались за родину». Во время Великой Отечественной войны 17-летний Юрий Никулин ушел на фронт и служил в 115-м зенитно-артиллерийском полку под Ленинградом. Умер артист в 1997 году в Москве в возрасте 75 лет.

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