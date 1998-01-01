В Выборге полицейские устроили погоню за пьяным подростком на джипе

В Выборге 15-летний подросток сел за руль большого черного джипа и устроил опасную игру в догонялки с сотрудниками ГАИ. Машина носилась по городским улицам, уходя от полицейской погони. Внедорожник пошел на таран автомобиля ДПС и едва не задавил работника полиции.

Полицейскому пришлось применить оружие — прозвучали выстрелы в воздух. Обошлось без пострадавших. Машину, как выяснилось, подросток взял напрокат.

Это не единственный инцидент с нетрезвыми водителями за прошедшую ночь. Как сообщал ранее Пятый канал, девушка за рулем автомобиля каршеринга влетела в стену охранного пункта у «Зенит Арена».