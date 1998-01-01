Квартира горит на пятом этаже жилого дома на Краснопутиловской улице, 80. Судя по фото, которые выкладывают очевидцы в соцсети, на место уже прибыли пожарные и скорая помощь. По словам свидетелей, квартира выгорела дотла. По предварительным данным, людских жертв нет. Жителей дома эвакуировали спасатели.

— Очень жутко,

— Это ужасно. Слава богу, все живы, — пишут очевидцы.

Обстоятельства пожара выясняются.

Ранее Пятый канал публиковал кадры сильного пожара в жилой многоэтажке на юге Петербурга. Квартира на Авангардной улице в Красносельском районе выгорела почти дотла.