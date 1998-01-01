Ида Галич ответила на слухи о ее попытках увести Элджея у Насти Ивлеевой

Ида Галич рассказала о том, какие чувства рэпер Элджей испытывает к Насте Ивлеевой. Откровения телеведущей связаны со слухами о том, что она захотела отбить популярного рэпера у своей подруги. Домыслы появились после того как Ида примерила линзы в стиле Элджея, сообщает teleprogramma.pro.

— Ложь. Вообще, никогда никого не уводила. Вы видели Настю? Там даже если захочешь, пойдешь лесом. Плюс он ее очень любит и даже ради линз никогда не уйдет, — пояснила Галич в своем Instagram.

Поклонники посчитали такое заявление убедительным. Сама же Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года.

Ида Галич — YouTube-блогер и, с недавнего времени, ведущая специального сезона телевизионной передачи «Орел и Решка». Прежде она играла в Премьер-лиге КВН и участвовала в передаче «Comedy баттл».

Ранее Пятый канал рассказывал о ботах в Instagram Иды Галич и других звезд.