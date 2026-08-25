«Спала часа три»: Ида Галич рассказала, как совмещала материнство со съемками

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 35 0

Блогера утвердили на главную роль в сериале «Чудо», когда она была на шестом месяце беременности.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Ида Галич призналась, что совмещать материнство и съемки в кино было сложно

Во время съемок сериала «Чудо» блогер и телеведущая Ида Галич спала по три часа в сутки, так как ей еще приходилось заботиться о новорожденной дочери. Об этом актриса рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере картины.

Телеведущая призналась, что ей было тяжело совмещать материнство и съемки. Главным препятствием на пути к исполнению мечты стал хронический недосып.

«Я делала все, чтобы ребенку было комфортно. В сутки спала максимум часа три. Любая мама поймет, что это всегда очень сложно», — подчеркнула Ида Галич.

Также в беседе с журналистом телеведущая рассказала, что на роль в сериале «Чудо» ее утвердили, когда она была на шестом месяце беременности. Несмотря на это, она не отказалась от возможности появиться на большом экране. Как отметила Галич, сниматься в кино, будучи в положении, — интересный опыт.

Блогер родила дочь Лию летом 2025 года. Сразу после этого она вернулась к съемкам сериала «Чудо».

Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Ида Галич призналась, что пока не разобралась с ИИ.

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