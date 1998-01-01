Видео: В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo

19 декабря в порт Одессы зашел разведывательный корабль «Эхо» ВМС Великобритании. Как отмечает представитель Туманного Альбиона, это дружеский визит, однако украинские военные уже заявили о совместных маневрах с их фрегатом «Гетман Сагайдачный». Кроме того, появление корабля Северного Альянса многие расценивают, как подготовку к очередной провокации в Керченском проливе. Во всяком случае, председатель совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов в интервью ВВС заявил, что такой поддержке был бы рад. Впрочем, судя по его ответам, страны НАТО не торопятся принимать участие в этой авантюре.

— Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях. Это было бы очень логично, чтобы корабли НАТО, приглашенные нами в порты Азовского моря доказали, что Россия должна считаться с международным правом. Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей, — заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Но, если придется, России есть, чем ответить. Сегодня в Новороссийске поднимут флаг на патрульном корабле «Василий Быков» и спасательном судне «Капитан Гурьев». Накануне завершились их испытания. Особенно морякам понравился патрульный корабль, «Василий Быков» — первый построенный по новому проекту и, как говорят в командовании Черноморского флота, он способен выполнять любые задачи, в том числе по перехвату нарушителей границы. А спасательное судно «Капитан Гурьев» — это вообще универсальный проект, предназначенный и для тушения пожаров, и для спасения людей в море.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что британский корабль-разведчик с пушкой и пулеметом зашел в Черное море.