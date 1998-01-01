Шум во спасение: На российских дорогах появится новая разметка

С нового года на российских дорогах появится специальная разметка, которая убережет водителя от выезда на встречку. Об этом «Известиям» рассказали в Росавтодоре. Разделительную линию на федеральных трассах сделают выпуклой и шероховатой, чтобы машину начало слегка трясти, когда водитель будет на нее наезжать.

По словам экспертов, это должно помочь, например, в ситуации, когда автомобилист задремал или отвлекся. Шумовая разметка первым делом появится на федеральных трассах и дорогах, где нет возможности поставить отбойники.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в России могут отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД.