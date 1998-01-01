Хабаровская пенсионерка вернула владельцу найденные на улице 250 тысяч рублей

Жительница Хабаровска 18 декабря 2018 года обратилась отделение полиции, расположенном на железнодорожном вокзале города, после того, как по дороге в магазин нашла на улице деньги на сумму 250 тысяч российских рублей и около полутора тысяч китайских юаней. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД Росси по Дальневосточному Федеральному округу.

Как рассказал заместитель начальника полиции хабаровского линейного управления МВД России на транспорте Владимир Пак, пенсионерка обнаружила разбросанные деньги около дома 54 по улице Ленинградская. Хабаровчанка обратилась в полицию с просьбой отыскать владельца денежных средств.

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили человека, потерявшего деньги. Житель Хабаровска, прибывший в отделение, рассказал, что очень торопился в банк и не заметил, как выронил сверток. Мужчина от души поблагодарил сотрудников полиции и пенсионерку, нашедшую деньги.

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