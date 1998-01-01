Хабаровская пенсионерка вернула владельцу найденные на улице 250 тысяч рублей

, 8:25 Видео 722

Из свертка, побывавшего в руках кристально честной хабаровчанки, не пропало ни одной купюры.

Фото, видео: Известия/ Татьяна Полевая, YouTube / Иван Афанасьев

Жительница Хабаровска 18 декабря 2018 года обратилась отделение полиции, расположенном на железнодорожном вокзале города, после того, как по дороге в магазин нашла на улице деньги на сумму 250 тысяч российских рублей и около полутора тысяч китайских юаней. Об этом сообщается на сайте Управления на транспорте МВД Росси по Дальневосточному Федеральному округу.

Как рассказал заместитель начальника полиции хабаровского линейного управления МВД России на транспорте Владимир Пак, пенсионерка обнаружила разбросанные деньги около дома 54 по улице Ленинградская. Хабаровчанка обратилась в полицию с просьбой отыскать владельца денежных средств.

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили человека, потерявшего деньги. Житель Хабаровска, прибывший в отделение, рассказал, что очень торопился в банк и не заметил, как выронил сверток. Мужчина от души поблагодарил сотрудников полиции и пенсионерку, нашедшую деньги.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что жители села под Нижним Новгородом скинулись на ремонт местной больницы.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:57
Путин назвал ключевой задачей спецслужб России борьбу с терроризмом — видео
19:40
Юная и нетрезвая модель на Merсedes разнесла три машины на Рублевке и рассказала об этом в Instagram
19:23
Глава Якутии заверил Путина в нужности моста через реку Лена
19:05
Отец братьев Гасангусейновых рассказал, при каких обстоятельствах были убиты сыновья
18:58
Путин считает необходимым введение ответственности в интернете
18:50
«Надежды не теряем» — онкобольные Сенчукова и Рыбин о здоровье
18:38
«Острая проблема» — Путин пообещал помочь обманутым дольщикам
18:34
На территории аэропорта «Внуково» полыхает автомобиль — видео
18:14
Президент Польши отстранил посла на Украине от должности
18:03
«Воздушный коридор без пробок» — в «Сколково» рассказали об аэротакси
17:52
«Я мечтал быть разведчиком» — Путин дал интервью тяжелобольной девочке
17:40
Депутаты Госдумы отказались от новогоднего корпоратива
17:39
Путин: Работа по борьбе с допингом идет колоссальная, но проблема еще не решена
17:34
«Все в порядке» — Путин ответил на вопрос о здоровье
17:31
«Неудачное фото»: Певица Саша Савельева прокомментировала свою беременность
17:29
«Крым — не исключение»: Путин о военной политике России
17:21
Путин: Трамп должен быть готов к новым атакам со стороны Конгресса
17:08
«Не бесноваться!» — в Верховной раде опять мордобой
17:01
Меган Маркл рискнула здоровьем будущего ребенка ради красоты
16:56
Владимир Путин назвал два главных события 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама