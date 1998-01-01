Видео: Жители села под Нижним Новгородом скинулись на ремонт местной больницы

В поселке Красные Баки Нижегородской области открылось после ремонта терапевтическое отделение местной районной больницы. При этом все работы сделаны на деньги самих селян, скинулись и сделали. А подбил всех, организовал все местный пенсионер не пожалевший на общее дело своих, гробовых денег.

Интерьер напоминает номер трехзвездочного отеля, но это — обычная палата терапевтического отделения районной больницы.

— Вот одна палата на три места. Ждет пациентов. Все сто процентов новое. Все новое, — говорит пенсионер Василий Найденко.

И таких палат новых и комфортабельных здесь теперь двадцать. На их ремонт Василию Найденко удалось собрать почти миллион рублей народных средств. Денег хватило не только на покраску стен, но и на новые кровати, тумбочки, стулья, занавески. Замену освещения и сантехники.

Обязательный пункт сметы — зеркала и картины. До ремонта их не было, а теперь они в каждой палате. Даже на больничной койке пациенты могут следить за своим внешним видом, а настроение больного человека поднимает красивый жизнеутверждающий пейзаж.

Ремонта в терапевтическом отделении не было на протяжении тридцати лет. Но два года назад Василий Найденко оказался здесь на больничной койке и ужаснулся — такой неприглядной оказалась его палата.

— Если лежишь, грубо говоря, в гадюшнике, то на тебя все это действует, угнетает, — уверен Найденко.

После выписки свою бывшую палату Найденко решил отремонтировать, потратил 47 250 рублей. Хотя сначала копил эти деньги на свои похороны.

— У вас не было мысли, что эти деньги нужно все-таки оставить на похороны? — Нет! Нет! Я все-равно знаю, что меня захоронят! Ну, захоронят же.

Сейчас в списке меценатов больше сотни фамилий. Через районную газету и личными уговорами Василий Найденко убедил скинуться на ремонт больницы местного прокурора, начальника полиции, чиновников администрации и бизнесменов.

— Конечно, немножко он всех достает. Но, по делу, значит. Если бы не он — не сдвинулось бы тут ничего, нет средств. Молодец! Энергичный товарищ! Повторяюсь, еще бы побольше таких Найденко! — говорит пациентка больницы Татьяна Смирнова.

Чтобы не останавливать ремонт, когда не хватало средств, Василию Найденко приходилось занимать стройматериалы в счет пенсии и будущих пожертвований. Но в свои семьдесят шесть он упрямо шел к цели — отремонтировать все палаты в отделении.

— Я по жизни романтик! На полпути не останавливаюсь! — говорит пенсионер-меценат.

Романтические порывы Василия Найденко жители района успели оценить не только на примере больницы, но и на местной железнодорожной станции. Несколько лет назад здесь не было ничего: люди спрыгивали с электричек на землю и ломали ноги. Найденко добился строительства пассажирской платформы и небольшого вокзала. Еще не было такого, чтобы у него что-то не получилось. Так что после завершения ремонта больничных палат — энергичный пенсионер уже в раздумьях: за какую еще проблему своего поселка взяться?

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