Есть посадка! Космический корабль «Союз МС-09» успешно приземлился — видео

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Пилотируемый корабль с тремя членами экипажа на борту приземлился в казахстанской степи.

Фото, видео: www.globallookpress.com, twitter @roscosmos

Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» совершил удачную посадку в степи Казахстана в 147 километрах юго-восточнее города Джесказган в четверг, 20 декабря 2018 года.

На борту три члена экипажа: командир Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньон и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами.

Корабль доставил на Землю контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, обнаруженного в бытовом отсеке корабля, ставшего причиной утечки воздуха на борту. Каким образом возникла эта не предусмотренная конструкцией корабля пробоина — предстоит установить.

Для оценки повреждения Союза члены экипажа выходили в открытый космос. Они вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие. Подобная операция проводилась впервые в истории мировой космонавтики.

Ранее Пятый канал рассказывал, как российские космонавты в открытом космосе заделывали опасную брешь в обшивка космического корабля.

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