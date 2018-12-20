Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» совершил удачную посадку в степи Казахстана в 147 километрах юго-восточнее города Джесказган в четверг, 20 декабря 2018 года.

На борту три члена экипажа: командир Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньон и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами.

Корабль доставил на Землю контейнеры с пробами, взятыми из отверстия, обнаруженного в бытовом отсеке корабля, ставшего причиной утечки воздуха на борту. Каким образом возникла эта не предусмотренная конструкцией корабля пробоина — предстоит установить.

Для оценки повреждения Союза члены экипажа выходили в открытый космос. Они вскрыли теплоизоляцию и противометеоритную защиту, осмотрели и сфотографировали отверстие. Подобная операция проводилась впервые в истории мировой космонавтики.

Специалисты поисково-спасательных групп добрались до спускаемого аппарата и начали проводить эвакуацию вернувшегося на Землю экипажа корабля #СоюзМС09. Самочувствие Сергея Прокопьева Александра Герста и Серины Ауньён-Чэнселлор хорошее. pic.twitter.com/t3L2EKGIKh — РОСКОСМОС (@roscosmos) 20 декабря 2018 г.

Ранее Пятый канал рассказывал, как российские космонавты в открытом космосе заделывали опасную брешь в обшивка космического корабля.