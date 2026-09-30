США официально завершили вывод войск из Ирака

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 20 0

Последние силы Пентагона покинули авиационную базу Эрбиль.

Вывод войск США из Ирака: новости

Фото: www.globallookpress.com/Cpl. James Stanfield

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США официально завершили военную операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Сегодня Соединенные Штаты и наши партнеры по коалиции официально завершили операцию „Непоколебимая решимость“ в Ираке», — заявили в военном ведомстве.

Завершение операции ознаменовалось выводом личного состава и военной техники с авиационной базы Эрбиль. Кампания была начата в 2014 году, ее целью была победа над террористической организацией ИГИЛ*. Как заявили в Пентагоне, США ожидает, что иракские силы безопасности возглавят продолжающиеся усилия по подавлению остатков сил боевиков.

«Основная ответственность за решение оставшихся проблем безопасности Ирака, включая остатки ИГИЛ и связанных с Ираном ополченцев, которые подрывают суверенитет страны и региональную стабильность, теперь лежит на правительстве Ирака», — написали в ведомстве.

Ранее американские чиновники заявили, что Пентагон планирует завершить вывод всех своих вооруженных сил из Ирака к концу сентября 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — организация признана террористической и запрещена в России

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

11:00
Длинная рука достанет: Израиль готовится к эскалации на Ближнем Востоке
10:55
Прощание с Сергеем Соседовым началось в Москве
10:52
Смерть Соседова, трагедия Кроуфорд и развод Михайлова: главные новости недели в шоу-бизнесе
10:50
Голос Бэтмена Антон Алехин погиб спустя месяц после дня рождения
10:46
США официально завершили вывод войск из Ирака
10:37
Подравшиеся на борту самолета пилоты оказались из России и Украины

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Сладкое без чувства вины: жена МОТа раскрыла способ оставаться в форме
«Это дает энергию»: что помогает актеру Филимоненко создать забавного персонажа
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен