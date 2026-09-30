США официально завершили вывод войск из Ирака

США официально завершили военную операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Сегодня Соединенные Штаты и наши партнеры по коалиции официально завершили операцию „Непоколебимая решимость“ в Ираке», — заявили в военном ведомстве.

Завершение операции ознаменовалось выводом личного состава и военной техники с авиационной базы Эрбиль. Кампания была начата в 2014 году, ее целью была победа над террористической организацией ИГИЛ*. Как заявили в Пентагоне, США ожидает, что иракские силы безопасности возглавят продолжающиеся усилия по подавлению остатков сил боевиков.

«Основная ответственность за решение оставшихся проблем безопасности Ирака, включая остатки ИГИЛ и связанных с Ираном ополченцев, которые подрывают суверенитет страны и региональную стабильность, теперь лежит на правительстве Ирака», — написали в ведомстве.

Ранее американские чиновники заявили, что Пентагон планирует завершить вывод всех своих вооруженных сил из Ирака к концу сентября 2026 года.

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* — организация признана террористической и запрещена в России