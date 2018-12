Подрался, поругался и сломал клюшку: Овечкин вышел из себя в матче с Питтсбургом

Российский хоккеист Александр Овечкин стал зачинщиком сразу двух скандалов во время матча с «Питтсбургом». Сначала капитан «Вашингтона» сорвался на форварда команда соперников Сидни Кросби. Перепалка между спортсменами завязалась после драки форварда «Кэпиталз» Том Уилсон и защитник гостей Джейми Олексяк, пишет «Чемпионат».

Как рассказал журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти, Кросби спросил Овечкина: «Почему ты не дерешься с ним?». В ответ на это россиянин вызвал канадца на бой.

— Он начал на меня орать, не знаю, чего он добивался. Я собирался играть в хоккей, а не ругаться с ним, — сказал после матча Кросби.

Sidney Crosby and Alex Ovechkin continuing the rivalry with some exchanges from the bench pic.twitter.com/A8n19v5loy — Brady Trettenero (@BradyTrett) 20 декабря 2018 г.

Спустя несколько минут под горячую руку Овечкина попался другой соперник — Крис Летанг. Капитан «Вашингтона» заехал ему по лицу, после чего оба игрока отправились на скамейку на две минуты.

Now Ovechkin is getting into the mix! I don't think these 2 teams like each other.



Stream #CapsPens live: https://t.co/Wn6LWyeTGx pic.twitter.com/N0kbZKU63l — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 20 декабря 2018 г.

Однако на этом выходки Овечкина не закончились. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу гостей, что очень разозлило российского хоккеиста. В порыве страстей он начал долбить клюшкой о бортики — снаряд сломался пополам.

When you have to finish the week before the holiday vacation starts. pic.twitter.com/plXNKZnkN9 — NHL GIFs (@NHLGIFs) 20 декабря 2018 г.

Эмоциональный характер подводит Овечкина уже не в первый раз. Ранее Пятый канал рассказывал о драке капитана «Вашингтона» с нападающим Вудом, который в 2016-м брал у него автограф.