Киркоров с новым носом, козочка и роботы: как прошла премия «МУЗ-ТВ»

В Москве 6 июня прошла премия МУЗ-ТВ 2026. Движение

XXI церемония вручения музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение» прошла 6 июня в Москве и быстро превратилась в вечер, где статуэтки конкурировали за внимание с козочкой, роботами, семейными признаниями, модными экспериментами и шутками на грани абсурда.

На сцене «Live Арены» награждали главных героев музыкального года, а на ковровой дорожке тем временем разворачивалась своя отдельная премьера — с Киркоровым, Sabi, Диной Авериной, Евгенией Медведевой, Агатой Муцениеце и картонным Бастой.

Премия прошла накануне, но обсуждать ее будут еще долго. Одни артисты уходили от вопросов, другие сами подкидывали инфоповоды. Кто-то пришел с женихом, кто-то — с козой, кто-то — с роботами, а кто-то признался, что с утра был готов к любому результату премии с одной-единственной реакцией: «жалко».

Звезды ковровой дорожки

Ковровую дорожку открыл народный артист России Филипп Киркоров. Артист появился в контрастном костюме — белом, с черными рукавами и пуговицами. В последние дни в Сети активно обсуждали его внешность и возможные новые изменения, однако сам певец на дорожке явно не хотел развивать эту тему. Услышав вопрос журналистов, Киркоров заметно помрачнел и ушел без ответа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но совсем без комментария история не осталась. Позже, уже на сцене, артист получил специальную награду в номинации «Ренессанс года». Он поблагодарил поклонников за любовь и поддержку, а затем все-таки ответил на разговоры вокруг внешности — коротко и с самоиронией.

«Держу свой красивый нос по ветру», — сыронизировал певец.

Тему подхватила его подруга, певица Margo, которая появилась на дорожке после него. Она выбрала фантазийный образ кобры: платье со змеиным принтом, высокие черные кожаные ботфорты с игриво загнутыми носами и миниатюрную сумочку в виде желтой птицы. Этот аксессуар ей подарил Киркоров, и артистка берет его на премию уже второй год подряд.

«Филипп мне всегда говорит: «Марго, обрежьте свой носик». А я отвечаю: «Мне нравится мой носик. Не хочу обрезать! Пусть будет на месте!“» — поделилась Margo.

Цветом вечера вполне мог стать красный. Солистка группы «Тату» Елена Катина появилась в алом корсетном платье с пышной юбкой и длинным подолом. Певица Полина Гагарина тоже выбрала красную гамму — бархатное платье с открытой спиной и глубоким вырезом в зоне декольте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но главным животным, а возможно, и главным аксессуаром вечера стала маленькая козочка Sabi. Исполнительница хита «Базовый минимум» пришла на премию не одна и мгновенно оказалась в центре внимания. На фоне бриллиантов, нарядов и софитов маленькая спутница артистки выглядела неожиданно органично — как будто премии давно не хватало именно такого уровня абсурда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Свою порцию внимания получили и Вика Чиковани с Алексеем Сухаревым. Их назвали одной из самых стильных пар вечера, хотя Сухарев уточнял, что Вика — его подруга. Он объяснил их модную синхронность просто: они много путешествуют и привозят из поездок настроение для образов. Вика появилась с картонной сумкой Chanel и с улыбкой сказала, что «нашла любовь», хотя у нее есть муж.

Певица Ксения Минаева тоже подошла к выходу с самоиронией. По ее словам, из-за образа ей сказали, что она должна быть червяком из «Дюны». Артистка не стала спорить с такой характеристикой и также между делом призналась, что предпочитает горькую правду. Фраза прозвучала особенно честно на фоне недавнего расставания артистки.

Любовь, свадьбы и семейные выходы

Одной из самых заметных пар вечера стали актриса Агата Муцениеце и ее супруг, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга. Актриса появилась в длинном облегающем платье бордового цвета, украшенном цветами и бахромой. Наряд был от российского бренда, и Агата отдельно отметила, что такими выходами поддерживает отечественное производство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На дорожке пара выглядела идеально собранной, но внутри этого светского дуэта обнаружилась забавная музыкальная несовместимость. Агата призналась, что их вкусы с мужем сильно отличаются.

Петр рассказал, что супруга уже утром настроилась на драматичный исход: сказала ему, что, кто бы ни одержал победу, она скажет «жалко», потому что желает победы для Zivert.

Фигуристка Евгения Медведева пришла на премию вместе с женихом, танцором и хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Пара выбрала образы на тему инь и ян: фигуристка была в черном корсете, юбке и миниатюрной шляпке, а ее спутник — в белоснежном костюме и белых кроссовках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На дорожке у Медведевой спросили о свадьбе. Фигуристка не стала уходить от ответа и намекнула, что торжество уже близко.

«Летом. И наше любимое число — 29», — сказала Евгения Медведева.

Еще одним трогательным выходом вечера стало появление гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева. В их семье скоро ожидается пополнение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дина рассказала, что малыш должен родиться в конце августа. Пол ребенка супруги пока не раскрывают. Соловьев при этом планирует присутствовать на родах и считает это естественной частью поддержки.

«Если ты взял за руку любимую женщину, то идешь с ней до конца. Это тот этап, когда необходимо быть рядом. Кто-то, наверное, считает, что это неправильно. Но в нашем случае это абсолютно необходимая поддержка», — сказал он.

Кирилл Андреев из «Иванушек International» пришел вместе с супругой Дарьей. Пара сделала ставку на семейный лук. В их семье недавно произошло радостное событие: сыну исполнилось четыре месяца, и теперь, по словам артиста, они уделяют совместным образам больше внимания.



Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Кирилл рассказал, что малышу чаще всего поют песню из нового альбома «Так хочется лето». Но одну композицию он все равно выделил отдельно — как абсолютную классику на все времена.

«Тополиный пух» — это на все времена для детей и взрослых», — сказал Туриченко.

Роботы, фанаты и странные спутники

Певица Кая вышла на дорожку в сопровождении роботов. Механические помощники несли ее плакат, выглядели мило и чуть сюрреалистично, будто на музыкальную премию случайно заехал стенд с выставки будущего.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сама артистка призналась, что перед выходом переживала не из-за платья и не из-за камер. Ее самый страшный кошмар был куда конкретнее: она боялась, что роботы могут ее побить.

К счастью, техника вела себя мирно. Выход получился забавным, запоминающимся и отлично вписался в общий тон вечера, где серьезные награды постоянно соседствовали с почти комедийными сценами.

На фоне разговоров о технологиях особенно контрастно прозвучал Григорий Лепс. Артист дал понять, что не доверяет искусственному интеллекту и подобным новшествам.

Признания артистов

Группа «Моя Мишель» подошла к вечеру сразу с четырьмя номинациями. Солистка Татьяна Ткачук признавалась, что согласна на любую победу, но особенно хотела бы забрать награду в категории «Группа года». В итоге коллектив получил статуэтку за «Лучший альбом» — работу «Ангелы и не очень».

«Думала, что выиграю в категориях либо „Лучшая песня“, либо „Лучший клип“. Мне как автору это очень льстит. Спасибо нашим зрителям, которые голосовали. Все не зря!» — поделилась Ткачук.

Артистка также рассказала, что Киркоров очень поддерживает ее на концертах. Она надеется когда-нибудь написать для него песню. А вот совместный фит с поп-королем, по ее словам, пока под вопросом: Ткачук не уверена, что такой дуэт будет звучать органично.

ICEGERGERT стал одним из самых заметных артистов премии. У него было много номинаций, и сам музыкант дал понять, что воспринимает это только как начало своего успеха.

Фото: ИЗВЕСТИ/Эдуард Корниенко

По словам артиста, дальше он хочет еще больше и не собирается ставить себе границы. Вечер завершился для него победой в номинации «Выбор VK Музыки». На дорожке он также тепло высказался о Zivert, назвав ее красивой, стильной и милой девушкой.

Кто стал лауреатом премии «МУЗ-ТВ»

Ведущими церемонии стали телеведущая Лера Кудрявцева, комик Владимир Маркони, телеведущая Марина Кравец, певец Ваня Дмитриенко, телеведущая Регина Тодоренко, народный артист России Николай Басков и блогер Дима Масленников.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Первую статуэтку получил «Бонд с кнопкой» в номинации «Прорыв года». Победа выглядела закономерной: после трека «Кухни» коллектив не остался группой одного хита, а закрепил успех песнями «Маяки», «Сидр» и «Камушки».

Одной из самых значимых наград вечера стала премия «За вклад в развитие культуры». Ее получил композитор Александр Зацепин, отметивший вековой юбилей.

Полина Гагарина победила в номинации «Лучшая кавер-версия» и со сцены поблагодарила Bearwolf за возможность подарить новое звучание песне «Один в поле воин». Лучшей коллаборацией стала композиция «Силуэт» Вани Дмитриенко и Ани Пересильд.

Мари Краймбрери получила награду «Лучший в Сети», The Hatters стали лучшей группой по итогам голосования, а Клава Кока победила в категории «Лучшее танцевальное видео» с клипом «Сплетни. Шум. Лук». Радость с ней разделил жених Дима Масленников, о помолвке с которым стало известно в начале года.

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