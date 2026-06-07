«Не готовы»: Пашинян неожиданно высказался о вступлении Армении в ЕС 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неготовности страны вступить в ЕС

Армения объективно не готова к статусу страны-члена ЕС (Европейского союза). Об этом заявил премьер-министр кавказской республики Никол Пашинян.

Выйдя из избирательного участка, политик ответил на вопросы журналистов, которые ждали его у здания. В частности, Пашинян прокомментировал идею проведения в Армении референдума о сохранении членства в (ЕАЭС) и вступлении в ЕС.

По словам премьер-министра, выборы по этому вопросу состоятся лишь тогда, когда будет определен предмет голосования. Пока, как подчеркнул Пашинян, этого нет.

«Предметом референдума должно быть как минимум обращение Армении для вступления в ЕС, либо наличие у Армении статуса страны — члена ЕС … Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу», — сказал Пашинян.

В воскресенье, 7 июня, в республике проходят парламентские выборы, по итогам которых будет определен состав Национального собрания девятого созыва. В выборах участвует 18 политических сил, среди которых есть и «Гражданская оборона» — партия Пашиняна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему выборы в Армении важны для всего Южного Кавказа.

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