Анита Цой обычно не откровенничает с публикой, но для ведущей Леры Кудрявцевой певица все же сделала исключение. Знаменитость призналась, что выходила замуж без любви. Сергей Цой очень понравился ее близким. Родственники Аниты увидели в статном мужчине «надежное плечо» для дочери. В итоге, певица прислушалась к наставлениям родителей и сказала Сергею заветное «да». Чувства пришли только со временем. Мужчина растопил сердце знаменитой исполнительницы ухаживаниями. Цой часто дарил жене подарки и всячески заботился о ней.
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Однако даже не смотря на возникшие чувства, супругам не удалось ужиться под одной крышей. Сейчас Сергей и Анита живут в разных особняках в Подмосковье.
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Ранее Пятый канал рассказывал подробности экстренной госпитализации Аниты Цой.