Анита Цой обычно не откровенничает с публикой, но для ведущей Леры Кудрявцевой певица все же сделала исключение. Знаменитость призналась, что выходила замуж без любви. Сергей Цой очень понравился ее близким. Родственники Аниты увидели в статном мужчине «надежное плечо» для дочери. В итоге, певица прислушалась к наставлениям родителей и сказала Сергею заветное «да». Чувства пришли только со временем. Мужчина растопил сердце знаменитой исполнительницы ухаживаниями. Цой часто дарил жене подарки и всячески заботился о ней.

— Он был доброжелателен и спокоен. И спустя какое-то время, крепость пала, рухнула, и я влюбилась. Так началась история создания нашей семьи , — рассказала Анита на передаче «Секрет на миллион».

Однако даже не смотря на возникшие чувства, супругам не удалось ужиться под одной крышей. Сейчас Сергей и Анита живут в разных особняках в Подмосковье.

— Мы друг друга любим, обожаем, уважаем, но живем порознь, — призналась певица.

Ранее Пятый канал рассказывал подробности экстренной госпитализации Аниты Цой.