Анестезиолог-насильник из Петербурга попал в больницу после задержания

Врач-анестезиолог попал в больницу после череды изнасилований, которую он совершил на рабочем месте. У палаты злоумышленника дежурят полицейские. Об этом сообщила пресс-служба СК по Петербургу.

Об изнасилованиях пациентов в консультативно-диагностическом центре для детей «ЮВЕНТА» стало известно накануне. В полицию обратилась 32-летняя женщина, заявившая, что над ее 16-летней дочерью надругался врач. Женщина пояснила, что анестезиолог воспользовался беспомощным состоянием девочки, когда она отходила от наркоза.

В клинике данный факт подтвердили. Сотрудники медучреждения сами сдали насильника полицейским.

— Администрация центра немедленно среагировала и сама вызвала правоохранительные органы. В настоящий момент наш специалист задержан, — сообщили Пятому каналу в медучреждении.

Выяснилось также, что в числе жертв насильника — еще две девушки: 17-летняя студентка и 21-летняя кассир.

Ранее Пятый канал рассказывал о самарском анестезиологе, который тоже насиловал пациенток.