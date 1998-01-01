Алена Водонаева написала «настольную женскую Библию»

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева представила свою первую книгу. Презентация прошла в московском клубе «Авиатор».

По словам автора, к писательству ее подтолкнули подписчицы в Instagram — почти 10 лет они буквально упрашивали девушку выпустить книгу. Алена признается, что почти все это время она «набирала фактуру» для своего проекта.

В основу книги «Голая» легли откровенные рассказы поклонниц Водонаевой о своей жизни. Как отметила писательница, ежедневно ей на электронную почту приходит множество писем, в которых девушки делятся с ней историями своих судеб. Также на страницах произведения Алена описала и несколько ситуаций, произошедших с ней самой.

Книгу Водонаева называет мотиватором и «настольной женской Библией». По словам автора, в «Голой» речь идет о том, как относиться к деньгам, поддерживать дружбу и выходить из сложных отношений. Такое провокационное название книга Алены Водонаевой получила благодаря абсолютной искренности вошедших в нее рассказов, не содержащих ничего, кроме абсолютной правды.