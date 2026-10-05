Забыть травму и вернуть память: за что вручили Нобелевку по медицине

Открытие позволит подавлять или создавать ложные воспоминания, а также управлять поведением.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ученые научились управлять памятью с помощью света
Нейробиолог Владимир Алипов прокомментировал Life.ru разработку лауреатов Нобелевской премии по медицине 2026 года. Ее получили Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за создание способа точечно активировать нервные клетки при помощи света (оптогенетика).
«Грубо говоря, если подсветить клетки светом определенной длины волны — например, синим или, наоборот, желтым или зеленым, — то можно их либо выключить, либо включить. Самое поразительное, что метод позволяет делать это избирательно», — отметил Алипов.
Как объяснил ученый, электроды, устройства, которые использовались для измерения активности мозга ранее, действуют хаотично — они активируют все клетки сразу.
С помощью разработки, по словам Алипова, можно подавлять или создавать ложные воспоминания, а также управлять поведением. Например, есть возможность подавить клетки аппетита животного — оно перестанет есть.
То же самое происходит с агрессией у животных: если пометить нужные клетки — поменяется поведение. Этот метод во многом перевернул нейробиологию, как рассказал Алипов.
Ученый также отметил, что в вопросе применения разработки к людям все значительно сложнее. При этом полезных применений разработки для человека — огромное количество.
В будущем разработка, удостоенная Нобелевской премии, может помочь в самых разных областях. Отредактировав клетки сетчатки для чувствительности к свету, можно вернуть зрение при патологиях. Эта технология позволит подавлять или усиливать воспоминания: при Альцгеймере — поддерживать и извлекать их, ускорять обучение. В психиатрии — подавлять травму при ПТСР, лечить депрессию, тревогу и психоз.
Но все упирается в этический аспект вопроса: когда редактирование генома человека станет допустимым — пока неясно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит с мозгом под наркозом. Во время анестезии различные зоны мозга могут по-прежнему проявлять активность, однако взаимодействуют они уже иначе. Это опровергает прежние представления: долгое время состояние под наркозом сравнивали с глубоким сном, но современные исследования показывают, что мозг в этот момент не просто выключается.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 5 окт
- Снова претендует Трамп? Что известно о Нобелевской неделе 2026
- 19 янв
- «Не чувствую себя обязанным»: Трамп больше не считает нужным думать о мире
- 16 янв
- «Нельзя разделить»: Нобелевский комитет о передаче премии мира Трампу
- 16 янв
- Выбил силой: лидер оппозиции Венесуэлы вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира
- 10 янв
- Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый остановленный конфликт
- 23 окт
- «Ему этого не надо»: Силуанов отказался от Нобелевской премии
- 14 окт
- Мадуро назвал нобелевскую лауреатку Мачадо «демонической ведьмой»
- 13 окт
- За большой вклад: Трампу присвоят высшую государственную награду Египта
- 12 окт
- Нобелевский комитет считает, что данные о лауреате премии мира украли шпионы
- 10 окт
- Белый дом осудил выбор лауреата Нобелевской премии 2026 года
73%
Нашли ошибку?