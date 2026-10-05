Забыть травму и вернуть память: за что вручили Нобелевку по медицине

Ученые научились управлять памятью с помощью света

Нейробиолог Владимир Алипов прокомментировал Life.ru разработку лауреатов Нобелевской премии по медицине 2026 года. Ее получили Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель за создание способа точечно активировать нервные клетки при помощи света (оптогенетика).

«Грубо говоря, если подсветить клетки светом определенной длины волны — например, синим или, наоборот, желтым или зеленым, — то можно их либо выключить, либо включить. Самое поразительное, что метод позволяет делать это избирательно», — отметил Алипов.

Как объяснил ученый, электроды, устройства, которые использовались для измерения активности мозга ранее, действуют хаотично — они активируют все клетки сразу.

С помощью разработки, по словам Алипова, можно подавлять или создавать ложные воспоминания, а также управлять поведением. Например, есть возможность подавить клетки аппетита животного — оно перестанет есть.

То же самое происходит с агрессией у животных: если пометить нужные клетки — поменяется поведение. Этот метод во многом перевернул нейробиологию, как рассказал Алипов.

Ученый также отметил, что в вопросе применения разработки к людям все значительно сложнее. При этом полезных применений разработки для человека — огромное количество.

В будущем разработка, удостоенная Нобелевской премии, может помочь в самых разных областях. Отредактировав клетки сетчатки для чувствительности к свету, можно вернуть зрение при патологиях. Эта технология позволит подавлять или усиливать воспоминания: при Альцгеймере — поддерживать и извлекать их, ускорять обучение. В психиатрии — подавлять травму при ПТСР, лечить депрессию, тревогу и психоз.

Но все упирается в этический аспект вопроса: когда редактирование генома человека станет допустимым — пока неясно.

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