Участники группы «Дюна» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, недавно рассказавшие об онкологическом заболевании, успокоили своих поклонников. В жизни влюбленных наступили хорошие времена — тяжелая болезнь стала «отступать».

— Слава Богу, сейчас у нас с Виктором ремиссия, врачи говорят, что все хорошо. Мы им верим и надежды на лучшее не теряем, — рассказала Наталья Сенчукова в интервью «Собеседнику».

Однако в концертах звездам все же пришлось сбавить обороты. Если раньше артисты встречали Новый год на работе, то в этот раз будут отмечать праздник дома с друзьями, а потом отправятся за границу. Скорее всего, Рыбин и Сенчукова выберут для отдыха Стамбул. Из-за рака кожа звездным супругам приходится отказывать себе в любимом удовольствии — отдыхе на ярком солнышке, а в турецком городе сейчас держится температура не больше +10 градусов.

Ранее Пятый канал рассказывал о других испытания, которые выпали на долю солистов «Дюны».