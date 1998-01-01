Юная и нетрезвая модель на Merсedes разнесла три машины на Рублевке и рассказала об этом в Instagram

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В результате аварии пассажир одного из автомобилей был госпитализирован с серьезными переломами.

Фото, видео: www.globallookpress.com, instagram @itsova.anna

Нетрезвая девушка устроила массовую аварию на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье в ночь на 20 декабря и опубликовала подробный видеоотчет об инциденте.

Речь идет о 20-летней модели Анне Лицовой. Она за рулем своего Mercedes не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и протаранила три автомобиля. В результате аварии пассажир одной из разбитых машин был госпитализирован с переломами рук и позвоночника.

Сама девушка отделалась испугом и рассказала о ДТП своим подписчикам в Instagram. На опубликованных кадрах видно, какие серьезные повреждения получили автомобили. Виновница аварии признается, что теперь ей грозит ответственность по уголовной статье о вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Пятый канал рассказывал об аварии с участием нетрезвой бывшей подругой хоккеиста Овечкина Валерии Соколовой.

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Комментарии

Александр Шипулин 20 дек, 23:07 #

Ну вот и пиар... хоть и не на долго, а там ещё чего придумает...модэл то начинающая.

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