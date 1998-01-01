В Казахстане в очереди на получение земли числятся лейтенант Шмидт и Курт Рассел

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана заинтересовалось списком очередников на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Дело в том, что в нем оказались очень интересные фамилии, например, творивший в XVIII веке композитор Вольфганг Амадей Моцарт, герой революции 1905 года лейтенант Шмидт, казахский поэт, один из руководителей восстания в Западном Казахстане в первой половине XIX века Махамбет ақын, звезда американских боевиков Курт Рассел и многие другие известные личности.

Все они, наряду с живыми и невредимыми гражданами Казахстана, претендуют на бесплатные десять соток от государства, на которых они смогут возвести себе жилье.

— На сегодня по этим фактам каких-либо мер принято не было, потому что факты изучаются. Сейчас этот материал изучается нами. По итогам, возможно, будут проверки, я не исключаю, что будут уголовные дела, если будут выявлены конкретные факты. Но тема очень интересная, и мы работаем над ней, — цитирует портал kaztag.kz представителя ведомства.

Он добавил, что раз такие случаи имеют место быть, значит в законодательной системе страны есть лазейки, которыми и пытаются воспользоваться недобросовестные соотечественники.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в России собираются запретить продажу жилья в недостроенных объектах.