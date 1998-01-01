В Казахстане в очереди на получение земли числятся лейтенант Шмидт и Курт Рассел

, 20:07 139

Правоохранительные органы намерены заняться личностями, выдающими себя за героя первой русской революции, композитора Моцарта, а также псевдоактером из Голливуда.

Фото: www.globallookpress.com

Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана заинтересовалось списком очередников на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Дело в том, что в нем оказались очень интересные фамилии, например, творивший в XVIII веке композитор Вольфганг Амадей Моцарт, герой революции 1905 года лейтенант Шмидт, казахский поэт, один из руководителей восстания в Западном Казахстане в первой половине XIX века Махамбет ақын, звезда американских боевиков Курт Рассел и многие другие известные личности.

Все они, наряду с живыми и невредимыми гражданами Казахстана, претендуют на бесплатные десять соток от государства, на которых они смогут возвести себе жилье.

— На сегодня по этим фактам каких-либо мер принято не было, потому что факты изучаются. Сейчас этот материал изучается нами. По итогам, возможно, будут проверки, я не исключаю, что будут уголовные дела, если будут выявлены конкретные факты. Но тема очень интересная, и мы работаем над ней, — цитирует портал kaztag.kz представителя ведомства.

Он добавил, что раз такие случаи имеют место быть, значит в законодательной системе страны есть лазейки, которыми и пытаются воспользоваться недобросовестные соотечественники.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в России собираются запретить продажу жилья в недостроенных объектах.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:05
Улучшенные Ту‐160М2 поступят на вооружение ВКС России
8:50
Видео: В Подмосковье задержали банду угонщиков элитных автомобилей
8:41
Лайфхак: как быстро очистить помидоры от кожицы
8:31
Российские полицейские могут получить разрешение на вскрытие автомобилей
8:26
Северный флот оснастят автоматизированной системой управления
8:16
В России могут вернуть рекламу пива на радио и телевидении
8:05
Стало известно, сколько россиян хранят новогоднюю елку до лета
7:56
Балтийский флот получит новейшие ракетные корабли «Каракурты»
7:48
Apple готовится отозвать iPhone из Германии
7:43
Видео: Глухой пенсионер создает невероятные картины на льду в Амурской области
7:31
Ель живая или искусственная? Как устроить праздник и не навредить себе и природе
7:24
Видео: В Помпеях начали готовиться к новому извержению Везувия
7:18
Видео: Лондонский аэропорт Гатвик закрыли из-за дронов
7:12
Кроссворд: необычные новогодние традиции народов мира
7:12
10 необычных новогодних традиций народов мира
7:08
Четвертая жена Краско о квартире актера: «Еще пару дней и уеду оттуда»
7:01
Алсу, Агутин, Долина — кому еще помогла в свое время Пугачева
6:54
Песков: США вынуждены нянчиться с Порошенко
6:47
Видео: В аэропортах Германии объявили угрозу теракта
6:36
Как западные СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Тысячи Дедов Морозов поздравят Легендарный Пятый канал с 80-летием!

Субботним вечером, 22 декабря, в Петербурге пройдет грандиозный флешмоб Дедов Морозов. Перед началом III Всероссийского забега Дедов Морозов, тысячи дедушек в красных одеяниях изобразят цифру «5» — символ Пятого канала.

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама