«Договорная история»: нужен ли педагогам родительский чат

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Для получения важной информации учителям нужно выбрать другой способ общения.

Нужен ли педагогам родительский чат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Педагог Казарновский: учителя могут не участвовать в родительском чате

Педагогу не обязательно состоять в родительском чате. Об этом изданию Life.ru рассказал заслуженный учитель России Сергей Казарновский.

«Педагог имеет право вообще не участвовать в родительском чате, это вообще не его история. Вся эта договорная история может быть только интеллигентной: или люди договариваются, или нет, или отключают свой чат», — отметил учитель.

Родительские чаты — это отдельная проблема для педагогов, считает Казарновский. Поэтому рекомендует учителям игнорировать их. Если мамы или папы захотят связаться наставником ребенка, пусть делают это лично. А то, что родители обсуждают между собой, педагогу видеть не стоит.

Такой подход эксперт сравнивает с техникой безопасности. Современные условия требуют осторожности. Поэтому Казарновский не рекомендует учителям проверять почту и мессенджеры на ночь, неприятное сообщение может лишить сна.

Родители, по его словам, тоже могут не участвовать в обсуждениях до полуночи — это вопрос личного выбора. Педагог, если хочет, может отключить уведомления, так как 90% времени эти чаты абсолютно не нужны. Однако остается риск, что в потоке потеряется какая-то важная информация. Поэтому для ее получения необходимо выбрать другой способ общения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что большинство педагогов по-прежнему положительно относятся к цветам на 1 сентября. Согласно опросу, положительную оценку этой традиции дали как молодое поколение учителей, так и их более опытные коллеги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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