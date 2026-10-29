Рискуя жизнью: российские военные разминировали путь для гуммиссии в Алешках

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 14 0

Местным жителям предоставят возможность покинуть населенный пункт.

Как готовится гуманитарная миссия в Алешки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Российские военные разминировали путь для гуманитарной миссии в Алешках

Российские военные завершили разминирование маршрутов для проведения гуманитарной миссии в городе Алешки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено. Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда», – написала омбудсмен.

Лантратова заявила, что гуманитарная колонна уже готова к отправке, конвой прибудет к центральной городской больнице. Покинуть населенный пункт смогут все желающие, при этом будут приняты все необходимые меры безопасности, добавила она.

Омбудсмен подчеркнула, что гуманитарную помощь жители получат после 14:30. Она уточнила, что взаимодействует по всем необходимым вопросам с представителями США и Украины.

Для прохода гумконвоя в Алешках ввели режим тишины – он начался 27 октября и продлится до вечера 1 ноября. В рамках миссии российские военные направят в город медикаменты, продовольствие и другие необходимые товары.

Ситуацию в Алешках президент России Владимир Путин накануне обсуждал во время телефонных бесед с Папой Римским Львом XIV и американским коллегой Дональдом Трампом. Кроме того, российский лидер отметил усилия первой леди США Мелании Трамп в урегулировании ситуации в городе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Лантратова прибыла в Алешки для проведения гуманитарной миссии. В населенном пункте также находятся журналисты из разных стран мира.

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