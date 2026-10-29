Гигантское облако газа сорвалось с Солнца: будет ли магнитная буря

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Из ближних планет на его пути окажется Марс.

Фото, видео: Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/ lpixras; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Солнце произошел выброс протуберанца размером 500 тысяч километров

На Солнце заметили огромный выброс газа — протуберанца — размером около 500 тысяч километров. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал сегодня в поле зрения сразу нескольких космических телескопов», — говорится в сообщении.

По словам ученых, облако газа движется преимущественно в сторону от Земли, поэтому серьезного воздействия на магнитное поле планеты может не произойти. При этом специалисты не исключают, что газовое образование способно задеть нашу планету краем.

«В данном случае протуберанец все же летит скорее вбок, чем в сторону Земли. Из ближних планет на его пути, похоже, окажется только Марс», — отметили астрономы.

Выброс снял телескоп SUVI на спутнике GOES-R. Наблюдения велись 29 октября с 08:30 до 17:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Солнечной системе за орбитой Плутона может находиться неизвестная ранее карликовая планета. Ученые обнаружили ледяное тело диаметром до 1,5 тысячи километров, которое пока изучают, чтобы подтвердить его статус.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.68
-0.19 89.82
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:51
Рискуя жизнью: российские военные разминировали путь для гуммиссии в Алешках
22:46
Катерина Шпица получила неожиданное признание от мужа на день рождения
22:28
Гигантское облако газа сорвалось с Солнца: будет ли магнитная буря
22:13
Смертельный пончик: мужчину подозревают в убийстве двоюродного брата
21:56
«Живем в жутком страдании»: экс-стилистка Лерчек слезно умоляет суд снять арест
21:44
15 миллионов за изуродованное лицо ребенка: суд взыскал выплату с хозяина хаски

Сейчас читают

«Ад — не то слово»: о зверствах ВСУ со слезами рассказала жительница Алешек
Кому принадлежат хиты «Миража»: суд проверит законность решения об авторских правах
«Белые розы» с шипами: мать создателя «Ласкового мая» проиграла суд
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео