Смертельный пончик: мужчину подозревают в убийстве двоюродного брата

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Пенсионер более 15 лет был законным опекуном родственника.

Мужчину заподозрили в убийстве двоюродного брата пончиком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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ANSA: итальянца заподозрили в убийстве двоюродного брата пончиком с кремом

В Италии 76-летнего мужчину заподозрили в преднамеренном убийстве 74-летнего двоюродного брата с инвалидностью. По версии следствия, он передал родственнику пончик с кремом, хотя знал о тяжелом нарушении глотания и установленном для него ограничении на твердую пищу. Об этом сообщило ANSA.

Погибший проживал в специализированном учреждении и из-за тяжелой формы дисфагии мог употреблять только жидкую, измельченную или полужидкую пищу. Такой режим питания врачи установили после нескольких случаев опасного удушья.

Подозреваемый с 2009 года являлся законным опекуном родственника. Следствие полагает, что он мог рассчитывать на получение части его наследства, стоимость которого превышала 300 тысяч евро.

По версии правоохранителей, мужчина оставил пончик рядом с подопечным, а сам отвлек медицинских работников. Для этого он предложил сотрудницам посмотреть упаковку электрической бритвы, предназначенной для родственника. Следователи также установили, что ранее мужчина якобы пытался передавать ему продукты, которые были запрещены из-за состояния здоровья.

После того как 74-летний мужчина съел пончик, у него возникли серьезные проблемы с дыханием. Однако, как считают следователи, опекун не сразу сообщил медикам о случившемся.

Вместо этого мужчина купил в автомате газированный напиток и попытался дать его родственнику, чтобы тот смог проглотить застрявшую пищу. Позже он сообщил медсестрам, что подопечный плохо себя чувствует, но, по данным следствия, не рассказал о пончике.

Сотрудники учреждения заподозрили, что произошло, после того, как заметили крошки на одежде пациента. Медики попытались освободить его дыхательные пути, однако спасти мужчину не удалось. Прибывшая бригада экстренной помощи также не смогла его реанимировать.

Согласно материалам расследования, смерть наступила из-за остановки кровообращения, вызванной полной закупоркой дыхательных путей. Правоохранители также заявили о предполагаемых попытках подозреваемого повлиять на показания родственников и договориться с ними о единой версии произошедшего.

Прокуратура предъявила 76-летнему мужчине обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Среди обстоятельств, указанных следствием, — предполагаемый предварительный умысел и злоупотребление полномочиями опекуна.

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