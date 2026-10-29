Катерина Шпица получила неожиданное признание от мужа на день рождения

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Супруги в браке с 2021 года и воспитывают общего сына — Богдана.

Сколько лет Катерине Шпице

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Муж посвятил Катерине Шпице романтичное послание в честь ее дня рождения

Муж актрисы Катерины Шпицы, бизнесмен Руслан Панов, поздравил супругу с 41-летием, посвятив ей романтичное послание. Об этом он написал в личном блоге.

«Космос моей любви к тебе бесконечен, и ты — центр моей Вселенной. Каждый год наш внутренний свет друг для друга становится все ярче, а близость — глубже. Я люблю тебя, моя Катя. С днем рождения!» — написал Панов.

Катерина Шпица и Руслан Панов до свадьбы встречались три года. Официально супругами они стали в 2021 году, а в 2025-м сыграли свадьбу на Бали. В мае 2026 года у пары родился общий сын, которого назвали Богданом.

Актриса также воспитывает Германа — сына от предыдущих отношений с актером и каскадером Константином Адаевым. Мальчик родился в 2012 году. Позже пара рассталась, однако бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катерина Шпица решила временно отказаться от плотного рабочего графика после рождения младшего сына Богдана. Актриса призналась, что сейчас хочет сосредоточиться на семье и уделять больше внимания малышу.

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