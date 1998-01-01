Попавшая в ДТП на Рублевке модель: «Я выпила бутылку шампанского и поехала домой»

Юная и нетрезвая модель на Merсedes разнесла три машины на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье в ночь на 20 декабря. После она публиковала подробный видеоотчет об инциденте на своей страничке в Instagram.

Речь идет о 20-летней модели Анне Лицовой. Она за рулем своей иномарки она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и протаранила три автомобиля. В результате аварии пассажир одной из разбитых машин был госпитализирован с переломами рук и позвоночника.

В интервью Пятому каналу девушка рассказала, что не отрицает своей вины, а также признает, что в ночь, когда произошла авария, она была пьяна.

— Да, я не отрицаю, что я выпила, да я как бы была с подругами, отдыхала. И мы выпили немного. Выпила бутылку шампанского. Села за руль и поехала в сторону дома. Когда меня ударила машина, я чуть-чуть потерялась, — сказала Анна.

Красотка признается, что теперь ей грозит ответственность по уголовной статье о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Однако она считает, что аварии могло бы и не быть, если бы за ней не на машине не гнались ухажеры из числа незнакомых ей мужчин.

— Я ехала, потому что за мной парни какие-то гнались, подмигивали. Я пыталась от них уехать, они пытались подкатить, я не знаю, что за машина, познакомиться, окошки открывали туда-сюда. Я свернула на Рублевку, в сторону дома ехала 70 км/ч, ограничение там было 90. Сейчас новое поставили ограничение, — поведала девушка.

При этом, по словам модели, ДТП спровоцировала не она. Лицова увидела разбитые машины, после чего решила их обогнать и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение. Ранее появилась информация, что автоледи протаранила сразу три авто, хотя она говорит, что помнит только одно столкновение.

— У меня началось помутнение после удара, я помню разбитые машины. Я хотела обогнать их и в меня влетела встречка. А дальше я не помню ничего, — рассказала московская модель.

21 декабря девушка намерена впервые увидеться с пострадавшим в аварии, у которого по предварительным данным диагностирован перелом позвоночника, а также рук. Для этого она готова отправиться в больницу.

— Я тоже немного поранилась, ушибы сильные и сотрясение небольшое. Завтра планирую ехать к пострадавшим в больницу. Я понимаю свою вину, просто так оставлять человека в такой ситуации я не могу. Чем смогу, тем помогу. Потому что я тоже студентка, а то меня указали светской львицей какой-то, я не поняла почему. Написали, что на шикарном Mercedes. Хотя он 2006 года. Я не знаю, я просто была выпившая. Я после удара — не помню.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что протаранившая «Зенит Арену» на автомобиле каршеринга девушка арестована.