Попавшая в ДТП на Рублевке модель: «Я выпила бутылку шампанского и поехала домой»

Юная и нетрезвая модель на Merсedes разнесла три машины на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье в ночь на 20 декабря. После она публиковала подробный видеоотчет об инциденте на своей страничке в Instagram.
Речь идет о 20-летней модели Анне Лицовой. Она за рулем своей иномарки она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и протаранила три автомобиля. В результате аварии пассажир одной из разбитых машин был госпитализирован с переломами рук и позвоночника.
В интервью Пятому каналу девушка рассказала, что не отрицает своей вины, а также признает, что в ночь, когда произошла авария, она была пьяна.
— Да, я не отрицаю, что я выпила, да я как бы была с подругами, отдыхала. И мы выпили немного. Выпила бутылку шампанского. Села за руль и поехала в сторону дома. Когда меня ударила машина, я чуть-чуть потерялась, — сказала Анна.
Красотка признается, что теперь ей грозит ответственность по уголовной статье о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Однако она считает, что аварии могло бы и не быть, если бы за ней не на машине не гнались ухажеры из числа незнакомых ей мужчин.
При этом, по словам модели, ДТП спровоцировала не она. Лицова увидела разбитые машины, после чего решила их обогнать и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение. Ранее появилась информация, что автоледи протаранила сразу три авто, хотя она говорит, что помнит только одно столкновение.
— У меня началось помутнение после удара, я помню разбитые машины. Я хотела обогнать их и в меня влетела встречка. А дальше я не помню ничего, — рассказала московская модель.
21 декабря девушка намерена впервые увидеться с пострадавшим в аварии, у которого по предварительным данным диагностирован перелом позвоночника, а также рук. Для этого она готова отправиться в больницу.
— Я тоже немного поранилась, ушибы сильные и сотрясение небольшое. Завтра планирую ехать к пострадавшим в больницу. Я понимаю свою вину, просто так оставлять человека в такой ситуации я не могу. Чем смогу, тем помогу. Потому что я тоже студентка, а то меня указали светской львицей какой-то, я не поняла почему. Написали, что на шикарном Mercedes. Хотя он 2006 года. Я не знаю, я просто была выпившая. Я после удара — не помню.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что протаранившая «Зенит Арену» на автомобиле каршеринга девушка арестована.