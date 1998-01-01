Украинец Александр Усик назван лучшим боксером 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN.

В числе претендентов на это звание были также соотечественник Усика Василий Ломаченко, американец Майки Гарсия, британец Энтони Джошуа и американец Морис Хукер.

Александр Усик в уходящем году провел три поединка, одержав три победы, и стал абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой весовой категории. Всего на счету боксера 16 побед, из которых 12 — нокаутом, и ни одного поражения.

Ранее Пятый канал цитировал невероятно путаный ответ украинского боксера на вопрос «чей Крым». Усик провозгласил, что «Крым — Божий», а потом пустился в рассуждения в духе Виталия Кличко.