Олег Газманов публично отчитал Николая Расторгуева и едва не потерял фанатов

Заслуженный и народный артист России Олег Газманов едва не потерял армию своих поклонников, опубликовав фотографию с лидером популярной группы «Любэ» Николаем Расторгуевым. На снимке, который выложен на странице в Instagram, Газманов запечатлен с сигаретой. Не успевшие разобраться в чем дело фанаты, едва не лишись рассудка, подумав, что их кумир начал курить. Они засыпали страницу Олега Газманова призывами не вредить своему здоровью и угрозами разлюбить артиста.

— Олег, ну вы чего? Бросайте это дело!

— Эх, как же так? Не верю…

— Бросайте, иначе не сможете больше сальто крутить!

— Я не ожидала… Мое сердце разбито ((((

Однако те, кто все же были повнимательнее, обратили внимание на подпись к фотографии, в ней Газманов отметил, что курильщик — не он, а его друг и коллега по сцене — Николай Расторгуев. Поэтому он не постеснялся отчитать его и отобрать сигарету.

Instagram @oleggazmanov

— Сегодня в Кремле поздравляем с днем чекистов. Забрал у Николая сигарету. Бросай курить, Коля. Здоровья тебе и ясных дней… — написал Олег Газманов.

Те, кто прочитал подпись присоединились к призыву артиста, указав, что некурящий 67-летний Газманов выглядит гораздо моложе курящего Расторгуева.

— Да, Николай сдал. Пора браться за свое здоровье.

— Неужели нет силы воли бросить курить?

— Олег, а вы ведь старше Николая? А выглядите лет на 15 моложе! Вот что значит ЗОЖ… а может и гены, — написали фанаты.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Газманов объявил, что присоединяется к «коллегам-лысикам».