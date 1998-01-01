Газманов объявил, что присоединяется к «коллегам-лысикам»

, 20:53 Фото 228

Артист опубликовал фото, на котором у них с Иосифом Пригожиным с одинаковые прически и поинтересовался у поклонников, идет ли ему.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Олег Газманов ошарашил своих поклонников, выложив в Instagram «лысую» фотографию. На снимке артист сидит в обнимку с продюсером Иосифом Пригожиным, оба со стрижкой «под Котовского».

— Решил перед НГ поддержать своих коллег-лысиков! Как Вам? Оставить так? — написал Газманов.

Instagram @oleggazmanov

Буквально за час фото собрало более четырех с половиной тысяч лайков, однако большинство подписчиков новый имидж артиста явно не обрадовал. А некоторые глазам не поверили.

— Ой неее! Зря Вы «полысели». Срочно надо возвращать растительность на место!

— Не идет, надеюсь это шутка.

— Качественно сделано… гримеру пятёрка.

— Очень надеюсь, что это парик!

— Так это вообще-то грим, а не стрижка… Газманов нас тут всех жестко разыграл

— Лучше с волосами, но тоже ничего.

— Олег, если бандану одеть, то может будет самое то! Но ваша мудрая «седина» вам всегда к лицу!

— Жесть, но смотрится смешно, а смех продлевает жизнь. Спасибо. Улыбнули.

Ранее Олег Газманов поделился секретом, как ему удается поддерживать отличную форму в зрелом возрасте. По словам 67-летнего артиста, каждое утро он начинает с 65 отжиманий.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

3:31
Ида Галич ответила на слухи о ее попытках увести Элджея у Насти Ивлеевой
3:05
Испугалась аттестации: Украинская учительница взяла детей в заложники — видео
2:47
«Добровольный эксгибиционизм» — Песков рассказал почему у Путина нет смартфона
2:26
Блогер, депутат и водитель: Какие профессии интересовали россиян в 2018 году
2:04
Саша Бортич показала своего любовника
1:39
Знаменитый Бэнкси показал видео с новым граффити
1:23
Видео: Серфер «оседлал» гигантскую волну и почти стал мировым рекордсменом
1:05
Видео: Пожар вспыхнул на химическом заводе в Бельгии
1:01
С 20 декабря в России вводится особый противопожарный режим
0:53
«Новизны нет»: Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе
0:38
Видео: Жители села под Нижним Новгородом скинулись на ремонт местной больницы
0:23
«Трусливую» амфибию назвали в честь Дональда Трампа
0:09
Украинские минометчики обстреляли окраину Донецка
23:58
Владимир Путин стал самой упоминаемой в СМИ персоной в 2018 году
23:46
В России могут отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД
23:35
Госдума завершает осеннюю сессию
23:18
Мутко пошутил, что после него российский спорт можно еще долго разваливать
23:03
Орбакайте растрогала Галину Волчек до слез
22:47
«Не корочки ради» — Илья Авербух рассказал, почему не пошел в политику
22:32
Соцсеть ВКонтакте назвала самые популярные компьютерные игры 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Отличное меню к новогоднему столу от Пятого!

31 декабря специально для своих любимых телезрителей Пятый канал подготовил потрясающую новогоднюю программу из лучших фильмов и любимых хитов 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама