Газманов объявил, что присоединяется к «коллегам-лысикам»

Олег Газманов ошарашил своих поклонников, выложив в Instagram «лысую» фотографию. На снимке артист сидит в обнимку с продюсером Иосифом Пригожиным, оба со стрижкой «под Котовского».

— Решил перед НГ поддержать своих коллег-лысиков! Как Вам? Оставить так? — написал Газманов.

Instagram @oleggazmanov

Буквально за час фото собрало более четырех с половиной тысяч лайков, однако большинство подписчиков новый имидж артиста явно не обрадовал. А некоторые глазам не поверили.

— Ой неее! Зря Вы «полысели». Срочно надо возвращать растительность на место!

— Не идет, надеюсь это шутка.

— Качественно сделано… гримеру пятёрка.

— Очень надеюсь, что это парик!

— Так это вообще-то грим, а не стрижка… Газманов нас тут всех жестко разыграл

— Лучше с волосами, но тоже ничего.

— Олег, если бандану одеть, то может будет самое то! Но ваша мудрая «седина» вам всегда к лицу!

— Жесть, но смотрится смешно, а смех продлевает жизнь. Спасибо. Улыбнули.

Ранее Олег Газманов поделился секретом, как ему удается поддерживать отличную форму в зрелом возрасте. По словам 67-летнего артиста, каждое утро он начинает с 65 отжиманий.