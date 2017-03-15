Видео: В Подмосковье задержали банду угонщиков элитных автомобилей

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Задержанные подозреваются в угоне семи машин стоимостью более 20 миллионов рублей.

Фото, видео: Пятый канал, МВД РФ

Полицейские задержали четверых мужчин в возрасте от 29 до 38 лет, подозреваемых в краже автомобилей на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Как рассказали в МВД, всего были похищены семь машин «премиум-класса». Два автомобиля удалось обнаружить в гаражах задержанных. Следствие установило, что угонщики использовали специальный прибор для подавления «GSM-сигнала», когда вскрывали автомобили.

— Злоумышленники с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похищали автомобили иностранного производства, которые находились в подземных паркингах либо возле жилых домов, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двое фигурантов уголовного дела заключены под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Пятый канал рассказывал о еще одной банде автоугонщиков, орудовавшей в Подмосковье.

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