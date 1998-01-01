Члены подмосковной банды автоугонщиков предстанут перед судом

Перед судом в подмосковной Балашихе предстанут 18 человек — фигурантов дела о похищении иномарок из автосалонов в Подмосковье. Среди обвиняемых — два бывших сотрудника ГИБДД и четыре работника лизинговых компаний.

Как рассказали в СК, злоумышленники похищали машины премиум-класса в автосалонах, обманывая сотрудников лизинговых компаний. Позже они вывозили все украденные иномарки за границу и продавали их иностранцам. Все преступления были совершены в 2015–2016 годах. Ущерб, которые мошенники нанесли автосалонам, составил более 40 миллионов рублей. Угонщики не скрывали своего материального положения. Так, один из участников банды выкладывал в сеть видео, на котором раскидывался деньгами.

В СК отметили, что в общей сложности в преступной схеме участвовали 30 человек, девять из них до сих пор находятся в федеральном розыске. Расследование затруднено тем, что злоумышленники применяли методы конспирации, используя подставные документы.

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