Совет народных депутатов Кемеровской области утвердил второе название региона — «Кузбасс». Соответствующий законопроект прошел первое чтение, второе рассмотрение назначено на пятницу, сообщает РИА Новости.

Термин «Кузнецкий угольный бассейн» возник еще в середине 19-го века, когда были открыты и оценены колоссальные запасы угля в Западной Сибири. Затем словосочетание сократилось до «Кузбасса» и второе название плотно закрепилось за регионом.

В том случае, если парламентарии проголосуют за альтернативное название во втором чтении, будет подготовлено совместное обращение президенту от Совета народных депутатов и исполнительной власти региона. В свою очередь президент сможет внести необходимые изменения в статьи Конституции, где перечисляются названия регионов страны.

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