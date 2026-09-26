Искали телят, а нашли медведя: в Бурятии зверь напал на двух мужчин

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Животное застрелили на месте.

В Бурятии медведь напал на людей — что известно

Фото: www.globallookpress.com/Robert Haasmann

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РИА Новости: в Бурятии на двух мужчин напал медведь, их доставили в больницу

В Заиграевском районе Бурятии на двух мужчин напал медведь. Им чудом удалось выжить. Зверя ликвидировали на месте. Об этом сообщило РИА Новости.

По предварительной информации, мужчины искали телят в районе лесополосы в улусе Хара — Шибирь, когда на их неожиданно вышел медведь. Сначала крупный зверь набросился на одного из мужчин. Второй в это время начал стрелять в медведя из ружья. После чего животное переключилось на него. Первый пострадавший, уже лежа на земле, смог достать карабин и убить зверя.

После случившегося мужчин доставили в больницу города Улан-Удэ. По информации Минздрава республики Бурятия, пострадавшие живы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что медведь растерзал собаку во дворе жилого дома в Красноярском крае. Инцидент произошел в поселке Раздолинске. Произошедшее попало на камеры. На кадрах видно, как животное неожиданно подбежал к собаке, находившейся на привязи, и набросилось на нее. Выжить псу не удалось.

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