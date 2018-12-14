Телеведущая Анфиса Чехова покорила поклонников стихами собственного сочинения, на которые она сняла клип.
— Я решила сделать себе подарок и сняла вот такой клип на свои стихи. Он получился немного грустный и философский, но жизненный и новогодний! Надеюсь, вам понравится, — написала Чехова.
В ролике телеведущая предстает в образе девушки, расставшейся с молодым человеком.
— Анфиса, какая прекрасная вы, какие прекрасные стихи и какая прекрасная съемка! Браво! — написал один из поклонников Анфисы Чеховой в комментариях.
Стоит отметить, что тех, кто бы раскритиковал новую творческую попытку теледивы, которой 21 декабря исполнился 41 год, практически не нашлось.
К слову, Анфиса Чехова развелась со своим супругом актером Гурамом Баблишвили в 2017 году после его измены.
Ранее Пятый канал сообщал, что Чехова произвела фурор в откровенном платье и львенком на руках.
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