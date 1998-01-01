Трейлер новых «Людей в черном» появился в сети

YouTube-канал Sony Pictures Entertainment опубликовал трейлер новой части фильма «Люди в черном: Интернэшнл».

В ролике героиня Тессы Томпсон приходит в секретную организацию и заявляет, что хочет стать их агентом. После чего, надев черный костюм, она вместе с коллегами дерется с противниками и охотится на монстров.

Также в трейлере «Людей в черном: Интернэшнл» можно увидеть актеров Криса Хемсворта, Лиама Нисона, Эмму Томпсон и Уилла Смита, который уже играл одну из главных ролей в трех предыдущих частях фантастического боевика. Режиссером нового фильма стал Феликс Гэри Грей.

Премьера картины запланирована в России на июнь 2019 года.

Первая часть «Людей в черном» с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом вышла в 1997 году и сразу же стала культовым фильмом.

Ранее Пятый канал сообщал, что телевизионная сеть HBO опубликовала трейлер политической драмы «Brexit» о выходе Великобритании из Европейского союза с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.