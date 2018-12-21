Презентация спортивного автомобиля прошла в Минске.
Фото: Пресс-служба МАЗа
МАЗ представил спортивный грузовик МАЗ-6440RR на презентации в Минске. За свой нетипичный дизайн машину уже назвали «одним из самых красивых спортивных грузовиков в истории», сообщает rg.ru.
— Ничего такого еще не делали. Мы постарались создать один из самых красивых спортивных грузовиков в истории. Он не только мощный и маневренный, но и эффектно выглядит. Во время крупных ралли-рейдов внимание ему обеспечено, что в свою очередь позволит еще лучше продвигать бренд МАЗ в мире, — так презентацию прокомментировал автогонщик Сергей Вязович.
Когда «красавец» от МАЗа примет участие в своем первом ралли, не сообщается.
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