МАЗ представил спортивный грузовик МАЗ-6440RR на презентации в Минске. За свой нетипичный дизайн машину уже назвали «одним из самых красивых спортивных грузовиков в истории», сообщает rg.ru.

— Ничего такого еще не делали. Мы постарались создать один из самых красивых спортивных грузовиков в истории. Он не только мощный и маневренный, но и эффектно выглядит. Во время крупных ралли-рейдов внимание ему обеспечено, что в свою очередь позволит еще лучше продвигать бренд МАЗ в мире, — так презентацию прокомментировал автогонщик Сергей Вязович.

Когда «красавец» от МАЗа примет участие в своем первом ралли, не сообщается.

Ранее Пятый канал сообщал о презентации «брутального» внедорожника от Mercedes.