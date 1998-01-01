Автор пьесы «Фантазии Фарятьева» Алла Соколова скончалась в Петербурге

Автор пьесы «Фантазии Фарятьева» Алла Соколова скончалась в Санкт-Петербурге 21 декабря на 74 году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова.

— Ушла из жизни Алла Соколова. Она тяжело болела последние годы, — сказал Новиков.

Алла Соколова была не только драматургом и сценаристом, но и актрисой. Она закончила ГИТИС и с 1967-го по 1973 год играла в Рижском театре русской драмы, а затем в Театре имени Ленинского комсомола в Ленинграде. В 1990 году Соколова исполнила главную роль в фильме Светланы Проскуриной «Случайный вальс». Но действительно огромную популярность Алле Соколовой принесла написанная ею пьеса «Фантазии Фарятьева», которая практически сразу же была поставлена в главных театрах страны. Среди других ее пьес — «Кто этот Диззи Гиллеспи?», «Дом наполовину мой», «Эльдорадо», «Люди, звери и бананы», «Раньше», «Бес счастья», «Либерте… Эгалите…».

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