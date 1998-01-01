Пенсионер создает невероятные картины на льду в Амурской области

Настоящие шедевры создает амурский художник. Валерий Мельников рисует картины на льду. Местные жители охраняют их как культурную ценность. Так пенсионер поздравляет людей с Новым годом.

Лопата да метла — вот и все инструменты. Ими Валерий Мельников старательно выкладывает из снега героев своего нового произведения. Чтобы получалось красиво — снег надо измельчить — делится секретами Валерий Константинович.

— Чтобы было, как сахар, понял? И потом.

Одна беда, говорит художник. Ветер мешает. Поэтому сначала Валерий Мельников выкладывает основу картины. Это все равно что карандашный эскиз. А за основу пенсионер берет поздравительные открытки. На этом этапе все тоже не похоже на работу живописцев.

— Что написано карандашом нарисовано — снегом не сделаешь. Я беру дома пшена насыплю — и на листок — раз-раз как оно получается? Значит, получится и на снегу, — говорит Валерий Мельников.

Местные жители творение Валерия Константиновича с нетерпением ждут каждый год. Приезжают даже из соседних поселков — посмотреть и сфотографировать снежную открытку. Настоящая достопримечательность. Ее даже охраняют как местную культурную ценность.

— Ну у нас все люди привыкли к этому — и сами берегут эту открытку. А участковый — ну, поручение ему дано — присматривать. Если что заметите, надо устранять, искать, — говорит Юрий Шмелев глава администрации Марковского сельского совета.

— Глядя на эту открытку создается впечатление Нового года. Что преддверие праздника. Становится радостно, — признаются школьницы Катя Лазинская и Юля Шабельникова.

Кто-то из местных жителей снял открытку с помощью квадрокоптера и выложил запись в сеть. И так небольшой амурский поселок стал знаменит на весь мир. Письма с добрыми словами и поздравлениями приходят Валерию Константиновичу даже из Европы и США.

— Дорогой Волшебник, я каждый год смотрю новости про ваши открытки… не переставайте творить чудеса… Пусть этот год будет самым лучшим, — читает письмо амурский художник.

С помощью местных журналистов люди неравнодушные собрали деньги для подарка амурскому художнику. Теперь у него — новый холодильник, теплый свитер и лопата. Валерий Константинович благодарит всех, едва сдерживая слезы.

На новый Год Валерий Мельников желает людям быть добрее друг к другу. Себе же загадывает здоровья и помощника, чтобы через год снова порадовать соседей необычным поздравлением.

— Дай Бог прожить еще один год и сделать картинку еще красивее. Красивше сделать, — признается художник.