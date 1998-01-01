Убийство мужчины в кафе Черкесска попало на видео

Мужчину застрелили в кафе «Гранд Хаят» на улице Первомайская в Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика). Судя по кадрам, с места, между мужчинами завязался конфликт, который обернулся дракой. Позже один из участников усобицы достал пистолет и выстрели в оппонента. Раненый мужчина скончался до приезда медиков, пишет NR.

Его знакомые скрылись с места до прибытия полицейских. Однако стрелявшего удалось опознать по записи с камеры видеонаблюдения. Следствие по этому делу продолжается.

Ранее Пятый канал публиковал кадры дорожного конфликта в центре Петербурга, который закончился стрельбой.