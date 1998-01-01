Спустя год после референдума о независимости Каталонии, который не признал Мадрид, жители региона вновь вышли на улицы Барселоны с протестами. При чем, они хорошо подготовились — прихватили с собой петарды, дымовые шашки, краску, чтобы применить против полицейских.

В свою очередь для охраны порядка были мобилизованы девять тысяч стражей порядка, которые уже с утра были приведены в повышенную боеготовность, передает ТАСС.

На кадрах очевидцев видно, как полицейские преследуют толпу манифестантов, бьют их дубинками, а те, в свою очередь, бросают дымовые шашки, пытаются создать препятствия из металлических ограждений. Наиболее радикально настроенные протестующие переворачивали мусорные контейнеры, вырывали из асфальта светофоры.

К обеду пятницы, 21 декабря, известно, по меньшей мере, о 15 пострадавших.

Протестующие приурочили свою акцию к проходящему в Барселоне Совету министров, в котором участвуют как чиновники из Мадрида, так и глава каталонского кабмина Педро Санчес. Предыдущая встреча в подобном формате прошла еще в июле.

Из-за референдума о выходе региона из состава королевства и провозглашения парламентом Каталонии независимости в октябре 2017 года взаимодействие между Мадридом и Барселоной практически прекратилось. Центральное правительство добилось ограничения самоуправления Каталонии и попыталось нормализовать ситуацию в автономии. Сейчас прямое управление Мадрида в регионе отменено.

Ранее Пятый канал сообщал, как каталонские сепаратисты в ноябре сорвали митинг полиции против низких зарплат в отместку за жестокое обращение на своих митингах.