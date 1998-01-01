Лукашенко объяснил появление «бабла», «мерседесов» и «телок»

Белорусскому президенту пришлось объясняться за «бабло», «мерседесы» и «телок». По словам Александра Лукашенко, во время совещания по вопросам развития спорта эти выражения действительно звучали. Только, как, оказалось, говорил глава государства о мышлении некоторых современных спортсменов. Мол, вместо того, чтобы выкладываться и работать по полной, у атлетов все мысли только о достатке и досуге.

На днях белорусский телеканал выпустил в эфир сюжет с совещания на высшем уровне. В какой-то момент в кадр крупным планом попал блокнот, где один из чиновников выписывал тезисы заявлений президента.

Из записей следует, что платить придется много, отвечать персонально, тратить только то, что заработали. Ну и уже знаменитое: «Бабла мало, нет мерседесов, телки на заднем». Кстати, за эту фразу Лукашенко отдельно извинился перед женщинами, отметив, что «просто к слову пришлось».