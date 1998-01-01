В подмосковной бане троих мужчин едва не убили из-за проститутки

Отдых в подмосковной сауне закончился для троих молодых людей огнестрельными ранениями. Огонь по ним открыл сутенер девушки, которую компания пригласила для приятного времяпрепровождения, сообщают очевидцы.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 декабря. Трое молодых людей отправились в сауну, чтобы отдохнуть. Однако банных процедур юношам показалось мало, и они решили пригласить девушку для пикантных утех. Однако тот из троицы, кто делал заказ, почему-то не уточнил, что «клиентов» будет трое.

Приехав по указанному адресу, путана обнаружила несоответствие параметров заказа реальному положению дел и работать отказалась. Молодые люди продолжали настаивать на развлекательной программе, и девушке пришлось позвать на помощь свою «крышу». Сутенер приехал вместе с двумя телохранителями, между сторонами завязалась словесная перепалка. Спор быстро перешел в открытый конфликт, и защитники девушки по вызову достали огнестрельное оружие.

К счастью, обошлось без тяжелых травм. Один из юношей получил ранение голени, второго молодого человека ранили в пальцы ноги — сейчас оба мужчины находятся в больнице. Третьего участника инцидента пуля задела по касательной. Спутники дамы легкого поведения после стрельбы скрылись, взяв с собой и свою подопечную.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что неизвестные расстреляли из огнестрельного оружия маршрутное такси в Москве.