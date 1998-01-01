Жильцы домов рядом с горящим складом пиротехники эвакуированы

Пожар на складе пиротехники, начавшийся вечером в пятницу, 21 декабря, увеличился в три раза до 300 квадратных метров и угрожает соседнему складу с мебелью. На месте работают 20 пожарных расчетов по повышенному номеру сложности.

Для обеспечения безопасности эвакуированы жители домов в радиусе одного километра, сообщил собеседник ТАСС.

Свидетель произошедшего рассказал Пятому каналу, что услышал сначала громкий хлопок. Спасатели прибыли через 15 минут.

Первые минуты пожара очевидцы опубликовали в социальных сетях. Хлопки и фейерверк были видны в нескольких районах города.