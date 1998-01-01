Для тушения горящего склада пиротехники в Петербурге привлекли пожарный поезд

Пожар на складе пиротехники, возникший вечером в пятницу, 21 декабря, распространившийся до 300 квадратных метров, ликвидирован. Об этом сообщают представители регионального МЧС. Справиться с огнем удалось благодаря привлечению пожарного поезда. На месте ЧП также работают почти 90 пожарных, также задействованы 35 единиц техники.

Первоначально появилась информация, что есть угроза распространения огня на соседний склад с мебелью и на жилые дома в окрестности. Однако позже стало известно, что людям ничего не угрожает и эвакуация не потребовалась.

Сообщается, что загорелся ангар размером 10 на 60 метров, площадью 300 квадратных метров. Внутри предположительно находится пиротехническая продукция. Свидетель произошедшего рассказал Пятому каналу, что услышал сначала громкий хлопок. Спасатели прибыли через 15 минут. Сейчас на месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля замеров воздуха.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что возгоранию в Химическом переулке в Петербурге присвоен повышенный номер сложности.