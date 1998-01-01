В Нальчике активисты ОНФ поздравили воспитанников реабилитационного центра с Новым годом

Активисты Общественно народного фронта (ОНФ) во главе с сопредседателем всероссийской организации Алексеем Комисаровым посетили в Нальчике республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской республики (КБР).

Вместе с ними в гости к ребятам, временно оказавшимся без попечения родителей, приехал Дед Мороз и привез им подарки. Ребята разгадывали загадки, которые им загадывал новогодний волшебник и играли в подвижные игры. Алексей Комиссаров поздравил ребят с наступающими праздниками и пожелал им исполнения всех заветных желаний.

Директор реабилитационного центра Адальби Карданов поблагодарил активистов ОНФ за праздник, который они устроили детям. Он отметил, как радуются дети такому вниманию, подаркам и тому, что к ним в гости пришел Дед Мороз. Как рассказал директор, дети во время пребывания в центре не испытывают нужды ни в чем — они обуты, одеты, их хорошо и качественно кормят, условия содержания в центре достойные. Дети искренне рады, что получают внимание и подарки.

По словам Алексея Комиссарова, активисты ОНФ проводят и дальше будут проводить акции, подобные этой, которые называют «Новогоднее чудо» по всей стране. Всего их запланировано около 200.

Сопредседатель всероссийской организации также отметил, что общественники и активисты ОНФ с радостью принимают участие в этих мероприятиях, и с удовольствием общаются с ребятами, как могут стараются сделать для них настоящие праздники. А дети, в свою очередь, отвечают им искренней благодарностью.

Ранее Пятый канал публиковал советы психолога, которые помогут родителям сохранить в детях веру в существование доброго новогоднего волшебника — Деда Мороза.