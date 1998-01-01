Иран ответил ракетными пусками на вход авианосца США в Персидский залив

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Авианосная группа кораблей военно-морских сил США вошла в акваторию 21 декабря. Основная цель американского присутствия в акватории — демонстрация военной мощи.

Фото: www.globallookpress.com

Военно-морские силы Ирана отреагировали запусками ракет вблизи группы боевых кораблей США во главе с атомным авианосцем John C. Stennis вошедших в пятницу 21 декабря в Персидский залив. Сообщает ФАН со ссылкой на «Интерфакс».

Авианосец сопровождают ракетный крейсер Mobile Bay, атомная подводная лодка и эсминцы Decatur и Mitscher.

Отмечается, что это первое посещение кораблями американских военно-морских сил акватории Персидского залива после выхода США из иранской ядерной программы.

Военно-морские силы Ирана произвели пуски ракет в непосредственной близости от авианосной группы.

Как отмечают аналитики, основной целью присутствия боевых кораблей США в Персидском заливе — демонстрация Ирану американской военной мощи.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что американский авианосец впервые за 27 лет пересек полярный круг и вошел в Арктику.

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