Видео: В центре Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку

Водителю иномарки чудом удалось выжить, после того, как его автомобиль на большой скорости пробил ограждения вдоль реки на Русаковской набережной и упал в реку. Очевидцы сообщают, что машина моментально провалилась под лед и ушла на дно водоема.
Сообщается, что в машине находился только лишь водитель, экстренно прибывшие на место ДТП спасатели смогли достать мужчину из авто и передать его медикам.
ДТП произошло около 23:30 21 декабря. Сейчас обстоятельства аварии выясняются.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Словакии водитель выжил, случайно сделав сальто на авто — видео.