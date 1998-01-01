Видео: В центре Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку

Водителю иномарки чудом удалось выжить, после того, как его автомобиль на большой скорости пробил ограждения вдоль реки на Русаковской набережной и упал в реку. Очевидцы сообщают, что машина моментально провалилась под лед и ушла на дно водоема.

Сообщается, что в машине находился только лишь водитель, экстренно прибывшие на место ДТП спасатели смогли достать мужчину из авто и передать его медикам.

— Машина упала в реку на Русаковской набережной, она провалилась под лед на дно. Водитель оказался заблокирован в своем авто. Спасатели достали автомобиль, во время операции по подъему с водителем поддерживали связь по мобильному телефону. В итоге мужчину достали со дна живым, он передан медикам, — рассказали в МЧС.

ДТП произошло около 23:30 21 декабря. Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

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